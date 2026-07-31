Roma non è stata costruita in un giorno. Tantomeno lo sarà la nuova Roma di Gasp. Il tecnico piemontese, al momento, può godersi i primi colpi dal mercato: da Castro fino a Koulierakis. Ma non si accontenta. L'ex Atalanta continua a chiedere rinforzi per affrontare una stagione da Champions. Ci sarà ancora tanto lavoro da fare. Per questo l'imperativo è uno solo: remare tutti nella stessa direzione. Oggi, prima della partenza per il Galles, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo vertice di mercato. Al tavolo Gasp, D'Amico e, in collegamento, Ryan Friedkin. Un summit importante per definire le prossime strategie. La priorità sarà ancora una volta l'ala sinistra: l'obiettivo resta Nusa del Lipsia. Il tecnico avrà la possibilità di ribadirlo direttamente alla società. Poi si penserà al resto. A partire dalla fascia, dove gli addii di Angelino e Celik hanno lasciato un vuoto da colmare. Per questo Read è un nome caldo. L'offerta è sul tavolo e il Feyenoord l'ha ricevuta. Ora serve il via libera del club olandese.