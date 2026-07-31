Endrick-Mastantuono, due nomi che hanno iniziato a scaldare la piazza giallorossa. Più il primo, a onor del vero. Una questione legata soprattutto ai valori. Il brasiliano ha già dimostrato il suo talento nell'anno vissuto in prestito al Lione. Franco, invece, non ha ancora avuto la stessa possibilità. L'argentino si era preso spazio all'inizio della stagione con Xabi Alonso. Lo spagnolo aveva puntato su di lui e spesso gli aveva affidato le chiavi dell'attacco. Poi un calo, prevedibile vista l'età: ha solo 18 anni. Uno in più Endrick, il nome più caldo dei due per la Roma. Gasperini stravede per il brasiliano e non vede l'ora di lavorarci. Ma non sarà semplice. Il Real Madrid è una bottega cara e non svende i propri gioielli. Lo ha dimostrato in passato. E lo sta facendo anche adesso. L'uscita di Garcia aveva leggermente chiuso la porta, ma l'acquisto flash di Espi ha riaperto qualche spiraglio per le uscite.

I blancos, al momento, sembrano più favorevoli a una partenza di Mastantuono. La formula? Il prestito secco, come riporta Marca. Niente riscatti o controriscatti: solo un anno per crescere e poi tornare a Madrid. Diverso il discorso per Endrick. Qui serve la mano di Mourinho. Il portoghese ha l'ultima parola sul futuro del brasiliano e non è escluso che possa decidere di tenerlo. Ma se l'ex Roma dovesse lasciarlo partire, si potrebbe aprire uno scenario simile all'operazione Nico Paz-Como. Un compromesso che permetterebbe al Real di valorizzare il talento e alla Roma di portare a Gasperini un giocatore di livello. Anche in questo caso, però, tutto passa dalle uscite. In particolare da Soulé: se l'argentino dovesse partire, la Roma potrebbe provare il colpo. Altrimenti, difficilmente si aprirà un nuovo capitolo.