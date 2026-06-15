L'amarezza per un Mondiale sfumato all'ultimo a causa di un infortunio e il sorriso ritrovato in questi giorni di vacanza a Ponza. Wesley pensa già al suo futuro con la Roma e stamattina ha pubblicato su Istagram la foto del suo ingresso a Trigoria. Il brasiliano deve recuperare dall'infortunio all'inguine che lo ha messo ko a pochissimi giorni dall'inizio della rassegna in America e si sottoporrà alle prime sedute di fisioterapia anche per valutare i progressi e i tempi di recupero anche se non è in dubbio la sua presenza al raduno di Gasperini del 13 luglio. I tifosi, sui social, lo hanno ricoperti di messaggi di incoraggiamento.