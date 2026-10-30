Un motivo dovrà pur esserci se neanche Ancelotti rinuncia mai a Wesley. 'Carletto' lo ha chiamato nuovamente in nazionale e da quando è diventato allenatore della nazionale verdeoro è l'unico calciatore ad essere sempre stato nella lista. Ci si è messa la sfortuna a negargli un Mondiale da protagonista, ma il terzino rimane uno dei punti fermi del Brasile e soprattutto della Roma. I problemi extra campo con l'ormai ex moglie non lo hanno distratto. A Napoli non è stato tra i migliori, ma anche nella sua peggior versione ha fornito l'assist a Balerdi per il 3-3. E in stagione sono già due i passaggi vincenti, l'anno scorso dopo nove giornate di Serie A era fermo a zero. Ma - secondo i dati SofaScore - l'ex Flamengo è migliorato praticamente in tutto. I passaggi chiave a partita sono passati da 0.88 a 2.38, la precisione nei cross da 26.9% al 40% ed infine i duelli vinti dal 42.7% al 52.6%. A mancare fino a questo momento solamente il gol. La passata stagione aveva timbrato il cartellino alla prima col Bologna, ora è ancora a secco. Tornerà a segnare, ma a Gasperini serve altro anche perché quest'anno il mal di gol non è un problema.

Wesley nel mirino del Manchester United

Contro ilè stato tenuto a riposo 45 minuti, ma domani a Udine e martedì a Manchester partirà dal primo. E all'Old Trafford sarà osservato speciale. In Inghilterra, infatti, da diverse settimane si fanno strada rumors di mercato su un concreto interessamento dei Red Devils. La squadra inglese è a caccia di rinforzi dopo un inizio di stagione disastroso e ha messo nel mirino proprio. In estate ci aveva pensato il Chelsea, ma la Roma aveva detto 'no' ad un'offerta da circa 40 milioni di euro.