Udine e poi Manchester. Due trasferte di fila e un calendario pieno zeppo di impegni per la Roma che dopo la partita in Friuli ha deciso di non tornare nella Capitale. Sabato il match, domenica l'allenamento nel centro sportivo dei friulani che ospiterà i giallorossi la mattina. Alle ore 16 la partenza da Trieste direzione Inghilterra per la sfida di Champions League. Lunedì sarà già giornata di vigilia. Malen e compagni alle 19 (ora italiana) si alleneranno all'Old Trafford mentre alle 18.20 è in programma la conferenza stampa di Gasperini con un giocatore. Martedì alle 21 la sfida contro i Red Devils e la Roma tornerà in Italia il mercoledì mattina e non subito dopo la partita. Sabato 7 novembre il match contro il Sassuolo allo stadio Olimpico.