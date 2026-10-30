La Roma inizia a guardarsi intorno sul mercato. A gennaio Gasperini aspetta rinforzi, ma il pensiero va già al prossimo anno. Secondo quanto riportato da As, i giallorossi stanno pensando a Lisandro Martinez del Manchester United. Il centrale argentino potrebbe non rinnovare il contratto ed è in scadenza a giugno 2027. La concorrenza, però, non manca. Su di lui in Serie A ci sono anche Inter e Como, mentre in Spagna hanno iniziato a chiedere informazioni Barcellona e Atletico Madrid. La squadra inglese può attivare l'opzione per il rinnovo automatico per un altro anno, ma Martinez è a un passo dall'addio.