Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Nel reparto difensivo e sulle fasce mi aspetto delle rotazioni. Rispetto all’ultima uscita possiamo ipotizzare l’uscita di Koulierakis e Mancini, mentre potremmo vedere in campo almeno due tra Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. Se ne avesse la possibilità credo che Gasp concederebbe un turno di riposo anche a Ndicka, ma forse non è il momento”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Balerdi e Hermoso hanno recuperato. Mi aspetto de Roon titolare nuovamente. Svilar rientrerà contro il Parma, lo staff medico ha deciso di non rischiare e il portiere potrebbe tornare a lavorare in Belgio. Koné ieri ha ripreso il lavoro in campo, il suo obiettivo è tornare col Sassuolo e andare in nazionale. Dybala vuole esserci contro il Manchester, ma dipenderà da lui. Anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, ad oggi è difficile vederlo in Champions League”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma deve subito indirizzare la partita di domani. L’Udinese ha recuperato Davis e Zaniolo e potrebbe creare qualche problema. Nell’ultima gara Gollini qualche parata l’ha fatta e i giallorossi devono stare attenti. In mezzo al campo la Roma ha poche alternative. Il momento della stagione è delicato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “C’è troppo divario tra Roma e Udinese. Le partite sono tutte difficili ma in campo si vedono le differenze di valori. Non vedo un altro tipo di risultato oltre alla vittoria della Roma. Anche il Como aveva rischiato contro il Torino, ma alla fine ha vinto con i singoli".