Vitao: “Abbiamo studiato la Roma, metteremo in mostra il nostro miglior calcio”

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Vitao ha parlato ai canali ufficiali del club a margine della seduta di oggi per anticipare i temi della sfida di Europa League contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato sui calci piazzati sia in attacco che in difesa, perché questa è una componente davvero importante del gioco, così come sul nostro piano partita contro la Roma: attacco, manovra e difesa. Calendario alla mano abbiamo giocato una volta in tre giorni, mentre oggi abbiamo più tempo e questo è importante. Quando siamo stanchi la cosa più importante è il recupero. Quando abbiamo pause più lunghe, abbiamo tempo per il riposo e la piena preparazione per la prossima partita. I nostri risultati non erano prevedibili, ma siamo riusciti a vincere l’ultima partita. È importante continuare a farlo. Dobbiamo mettere in mostra il nostro miglior calcio“.