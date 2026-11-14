Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un must per tanti legami che hanno restitito al tempo, come quello tra Gonzalo Villar e la Roma. Il centrocampista spagnolo è arrivato con i crismi del talentino pronto a spiccare il volo, ha avuto delle difficoltà iniziali e poi si è preso sempre più spazio. Ma non riuscendo mai a esplodere definitivamente. Per questo è tornato in Spagna, intervallando col prestito in Croazia, e ora gioca con l'Elche. Con la pausa per le nazionali, però, il classe '98 ne ha approfittato per una visita a Roma, che così tanto gli ha lasciato e gli è rimasta dentro, come i colori giallorossi di cui non smette mai di dirsi innamorato. Ieri Villar è atterrato nella capitale, come documentato su Instagram con tanto di canzone di Venditti in sottofondo, oggi invece ha pubblicato un video della sua compagna per le vie della città. Se calcisticamente non è durata, l'affetto è rimasto immutato.