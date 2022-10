Verso Sampdoria-Roma: c’è Karsdorp, out Kumbulla. Acccordo per Solbakken

Ferma la trattativa per il rinnovo di Zaniolo: Nicolò chiede 4 milioni e non accetterà di meno. Domani Pellegrini festeggerà le 200 presenze in Serie A

Daniele Aloisi

Ci sono novità sul fronte del calciomercato. La Roma ha messo le mani su Ola Solbakken, che sarà il primo rinforzo nel mercato di riparazione, seguendo la stessa strategia sposata in estate dopo l’accordo con la Uefa ce impone alle società di tenere in attivo il saldo acquisti/cessioni. Continuano le trattative per il rinnovo di Nicolò .Zaniolo chiede 4 milioni di euro netti, a una cifra inferiore non intende firmare, ma da Trigoria offrono meno perché i numeri del ragazzo, al momento, non sono in linea con quelli dei vari Pellegrini, Dybala e Abraham, i tre più pagati della rosa.

Si avvicina il derby: Immobile rischia il forfait

A circa un mese dal derby, in programma per il 6 novembre, la Lazio perde Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo del match contro l'Udinese per un problema al flessore della coscia sinistra. Russell Crowe è tornato a parlare di Roma e Lazio. Durante la conferenza di presentazione di 'Poker Face', il suo ultimo film, l'attore ha confermato la sua preferenza verso i colori biancocelesti.