Pellegrini, altro traguardo in vista: domani a Marassi saranno 200 presenze in A

Contro la Samp il capitano raggiungerà cifra tonda

Redazione

Lorenzo Pellegrini è pronto a tagliare il traguardo delle 200 presenze in serie A, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Il capitano raggiungerà cifra tonda domani pomeriggio, quando la Roma affronterà la Sampdoria a Marassi. Per il numero 7 sarà la gara 153 nel massimo campionato con i colori giallorossi addosso. Le altre 47 apparizioni invece risalgono al biennio 2015-17, trascorso in prestito al Sassuolo prima di fare ritorno a Trigoria per 10 milioni di euro.

Un’altra coccarda da appuntarsi dopo aver festeggiato le 200 partite giocate con la maglia della Roma in occasione della trasferta di Empoli dello scorso 12 settembre: in questa speciale classifica – guidata da Francesco Totti con 786 presenze – Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha da poco superato Mirko Vucinic e Radja Nainggolan. Ma non è tutto.

Giovedì scorso in Europa League, il centrocampista ha raggiunto la 46esima presenza nelle coppe europee da romanista. Non un numero qualsiasi: grazie alla partita disputata giovedì scorso a Siviglia contro il Betis infatti, è diventato ancor di più parte integrante della storia del club dei Friedkin. Oltre ad essere il primo capitano nato nella Capitale ad aver alzato una coppa europea, Pellegrini è entrato nella Top 10 dei calciatori romanisti ad avere totalizzato più apparizioni in Europa.

Attualmente occupa il decimo posto insieme con Vincenzo Montella a quota 46, ma già nei prossimi mesi potrebbe scalare piuttosto rapidamente la graduatoria. Davanti a lui ci sono Vincent Candela (48), Philippe Mexes (49) e Christian Panucci (50). In più, con il prossimo gol internazionale, Pellegrini diventerà uno dei primi dieci giocatori ad aver realizzato più reti nelle competizioni internazionali con la Roma.