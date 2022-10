Lazio-Udinese, Immobile lascia il campo per un problema muscolare

A circa un mese dal derby, in programma per il 6 novembre, la Lazio perde Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo del match contro l'Udinese per un problema al flessore della coscia sinistra. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio né i tempi di recupero ma la smorfia di dolore con la quale ha abbandonato il campo, non farebbe presagire nulla di buono. Nei prossimi giorni l'attaccante biancoceleste si sottoporrà agli esami strumentali.