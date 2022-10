È un Dejan vu

Stankovic contro il suo vecchio maestro in una gara che per la Roma vale oro

Stankovic e Mourinho. Due amici che domani saranno uno contro l’altro: il serbo alla ricerca del primo acuto in campionato per la Sampdoria (ferma a quota 3), la vecchia volpe di José per rimanere attaccato al treno delle primissime, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.