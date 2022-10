Zaniolo aspetta il rinnovo entro dicembre e chiede 4 milioni

Da Trigoria offrono meno perché i numeri del ragazzo, al momento, non sono in linea con quelli dei vari Pellegrini, Dybala e Abraham, i tre più pagati della rosa

Pinto spera di aver sistemato la questione più urgente: il rinnovo di Zaniolo. La trattativa con l’agente Vigorelli è entrata nel vivo e dicembre è il termine che si sono date le parti per trovare un accordo. Zaniolo chiede 4 milioni di euro netti, a una cifra inferiore non intende firmare, ma da Trigoria offrono meno perché i numeri del ragazzo, al momento, non sono in linea con quelli dei vari Pellegrini, Dybala e Abraham, i tre più pagati della rosa.