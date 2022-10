Roma, uno è di troppo in attacco: rischia Abraham con la Samp

Senza Dybala e con la crescita a centrocampo di Camara che potrebbe giocare al posto di uno tra Matic e Cristante (più il primo del secondo), Mou dovrebbe confermare il 3-5-2 di Siviglia: se sarà così, dovrà fare delle scelte difficili in avanti. Non anticiperà niente lo Special One, che anche oggi non parlerà, ma uno tra Abraham, Belotti e Zaniolo dovrà partire dalla panchina e qualunque scelta farà il tecnico scontenterà qualcuno.