I giallorossi pronti al big match. Gasp studia le soluzioni per infrangere un tabù
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
Ipotesi Pisilli contro l'Inter
Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma. Il centrocampista giallorosso, dopo un'estate tutt'altro che serena, ha cominciato la stagione in un modo fantastico. Gamba, lavoro sporco e partecipazione offensiva: tutto ciò che Gasperini richiede a un mediano che deve essere in grado di svolgere entrambe le fasi con naturalezza, intelligenza e decisione. E contro l'Inter potrebbe scendere in campo ancora dal 1', ma in una posizione diversa. In mediana, infatti, appare scontato il rientro di Koné dal 1' al fianco di Cristante e con de Roon pronto a subentrare. Per arginare il 3-5-2 di Chivu, però, Gasp potrebbe decidere di proporre Pisilli sulla trequarti alle spalle di Dybala e Malen. Oggi a Trigoria la squadra era al completo. Tutti regolarmente in gruppo, ad eccezione di Hermoso, fermo per una leggera contusione alla caviglia. Nulla di preoccupante: lo spagnolo dovrebbe recuperare senza particolari problemi. Buone notizie anche da Ndicka e Wesley.
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