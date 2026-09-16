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Ipotesi Pisilli contro l'Inter

Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma. Il centrocampista giallorosso, dopo un'estate tutt'altro che serena, ha cominciato la stagione in un modo fantastico. Gamba, lavoro sporco e partecipazione offensiva: tutto ciò che Gasperini richiede a un mediano che deve essere in grado di svolgere entrambe le fasi con naturalezza, intelligenza e decisione. E contro l'Inter potrebbe scendere in campo ancora dal 1', ma in una posizione diversa. In mediana, infatti, appare scontato il rientro di Koné dal 1' al fianco di Cristante e con de Roon pronto a subentrare. Per arginare il 3-5-2 di Chivu, però, Gasp potrebbe decidere di proporre Pisilli sulla trequarti alle spalle di Dybala e Malen. Oggi a Trigoria la squadra era al completo. Tutti regolarmente in gruppo, ad eccezione di Hermoso, fermo per una leggera contusione alla caviglia. Nulla di preoccupante: lo spagnolo dovrebbe recuperare senza particolari problemi. Buone notizie anche da Ndicka e Wesley.

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