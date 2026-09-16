La Roma sogna. E lo fa anche Gasperini. Quattro vittorie, 12 gol fatti e appena uno subito: l’inizio di stagione è stato quello che tutti a Trigoria avrebbero voluto. Numeri che fanno rumore e che iniziano a far volare la fantasia. La parola Scudetto resta ancora proibita, ma nella Capitale comincia ad aleggiare. Sabato, però, arriva il primo vero esame. All’Olimpico c’è l’Inter, la squadra che più di tutte può dire alla Roma quanto siano reali le sue ambizioni. Una squadra completa, forte in ogni reparto e capace di alzare il livello quando conta. Qualche crepa si è vista, soprattutto dietro, ma nei big match i nerazzurri sanno cambiare faccia. Gasp lo sa. E prepara la sua partita per provare a mandare in scacco Chivu. Prima, però, c’è da fare i conti con la storia. Perché sono diversi i tabù che accompagnano la Roma verso il big match. Il primo è quello dell’Olimpico: i giallorossi non battono l’Inter in casa da quasi dieci anni.

L’ultima volta era il 2016, con Spalletti in panchina e l’autogol di Icardi a decidere la sfida. Da allora, nove partite e nessuna vittoria: tre pareggi e sei sconfitte. E non è l’unico numero che pesa. Anche Gasperini contro l’Inter ha un bilancio tutt’altro che favorevole: appena cinque vittorie in 36 confronti. L’ultima stagione ha aggiunto un altro capitolo, con il pesante ko di San Siro. Un record che Gasp vuole cambiare proprio adesso, nel momento in cui la Roma ha iniziato a sognare davvero. Servirà tutto. La partita perfetta, la personalità e soprattutto l’Olimpico. Perché dieci anni sono tanti.