In Inghilterra si torna a parlare del tema delle multiproprietà, in particolar modo il Times evidenzia i problemi legati a Roma e Everton. I due club sono sotto il controllo del The Friedkin Group e in caso di qualificazione alla stessa competizione europea una delle due sarà retrocessa in quella minore. Secondo il quotidiano inglese gli americani avevano assicurato che una "soluzione strutturale" era stata già trovata ma non risulta alcun cambiamento. Probabilmente l'Everton in futuro potrebbe essere gestito da "avvocati indipendenti per non scontrarsi con le regole dell'Uefa", ma i Friedkin dovranno prendere una decisione per evitare spiacevoli situazioni.