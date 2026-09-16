Il centrocampista giallorosso ha già segnato due gol in questo avvio stagionale. Il tecnico lo stima e potrebbe decidere di schierarlo anche sabato
Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"
Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma. Il centrocampista giallorosso, dopo un'estate tutt'altro che serena, ha cominciato la stagione in un modo fantastico. Gamba, lavoro sporco e partecipazione offensiva: tutto ciò che Gasperini richiede a un mediano che deve essere in grado di svolgere entrambe le fasi con naturalezza, intelligenza e decisione. Il numero 61 è rimasto in panchina solo contro l'Atalanta, subentrando contro Fiorentina e Lecce (oltre che col Fenerbahce in Champions) e giocando dal 1' nell'ultima gara contro il Torino. Sono già 2 i gol segnati dal classe 2004, la zampata del poker contro la viola e il bel 2-0 finale ai granata lunedì, rete per cui ha esultato con i crampi. Sfinito e distrutto dopo una grande gara di sacrificio, che gli ha comunque permesso di essere decisivo. E pensare che non è ancora al 100%.
L'estate tra infortunio e rumors di mercato, ma ha sempre voluto la RomaLa preparazione estiva di Pisilli è stata condizionata dalla lesione di basso grado al soleo della gamba sinistra a fine luglio, nel cuore del pre-campionato. E si sa quanto essere in forma nelle prime settimane della stagione conti, soprattutto con Gasperini. Nonostante fosse stato convocato per la tournée in Galles, il centrocampista ha solamente continuato il lavoro di riabilitazione senza prendere parte alle amichevoli. E in mezzo ci si sono messi anche i rumors di mercato, che lo avevano visto nel mirino sia di alcune big italiane sia di club europei come il Porto. Anche perché, in quanto prodotto del settore giovanile, una sua cessione avrebbe comportato una plusvalenza piena. 'Piso', però, non ne ha voluto sapere: è romano, romanista e non ha alcuna intenzione di lasciare Roma e la Roma per nessuna ragione. E il campo gli ha dato ragione, fin da subito, anche perché la cessione di El Aynaoui e le continue rotazioni di Gasperini non hanno fatto altro che dargli spazio.
Tiri e gol nel finale, per Gasp è fondamentale: può giocare dal 1' con l'InterGasperini, infatti, ha sempre stimato il 21enne centrocampista, che tra una settimana compirà 22 anni. Già la scorsa stagione il tecnico aveva elogiato a più riprese la crescita del numero 61, 'blindandolo' con un perentorio "resta qui" lo scorso gennaio. Detto, fatto. Perché Pisilli lo ha ripagato in campo, fornendo quella spinta e quei tiri da fuori come pochi centrocampisti in rosa. Prima di Torino-Roma, poi, Gasp è stato chiaro: "A centrocampo abbiamo quattro giocatori, tutti e quattro sono fondamentali e importanti". Anche i numeri danno ragione al classe 2004: sono già 10 le reti in maglia Roma in appena 82 presenze (con 5 assist, l'idolo De Rossi per arrivare a questo numero di gol impiegò 105 gare), gran parte dei quali spezzoni. Ma proprio questa è una delle caratteristiche di Pisilli: 7 dei suoi 10 gol sono stati realizzati dopo l’80’ e 3 addirittura oltre il 90′. E contro l'Inter potrebbe scendere in campo ancora dal 1', ma in una posizione diversa. In mediana, infatti, appare scontato il rientro di Koné dal 1' al fianco di Cristante e con de Roon pronto a subentrare. Per arginare il 3-5-2 di Chivu, però, Gasp potrebbe decidere di proporre Pisilli sulla trequarti alle spalle di Dybala e Malen, in modo da inserire un giocatore che possa dare manforte al centrocampo (rispetto a Soulé o Mora soprattutto) ma che abbia anche la capacità di far male dal limite e di trovare gli spazi giusti per offendere tra le linee.
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