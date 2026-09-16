Niccolò Pisilli si sta prendendo la Roma. Il centrocampista giallorosso, dopo un'estate tutt'altro che serena, ha cominciato la stagione in un modo fantastico. Gamba, lavoro sporco e partecipazione offensiva: tutto ciò che Gasperini richiede a un mediano che deve essere in grado di svolgere entrambe le fasi con naturalezza, intelligenza e decisione. Il numero 61 è rimasto in panchina solo contro l'Atalanta, subentrando contro Fiorentina e Lecce (oltre che col Fenerbahce in Champions) e giocando dal 1' nell'ultima gara contro il Torino. Sono già 2 i gol segnati dal classe 2004, la zampata del poker contro la viola e il bel 2-0 finale ai granata lunedì, rete per cui ha esultato con i crampi. Sfinito e distrutto dopo una grande gara di sacrificio, che gli ha comunque permesso di essere decisivo. E pensare che non è ancora al 100%.

L'estate tra infortunio e rumors di mercato, ma ha sempre voluto la Roma

Ladi Pisilli è stata condizionata dallaa fine luglio, nel cuore del pre-campionato. E si sa quantonelle prime settimane della stagione conti,. Nonostante fosse stato convocato per la tournée in Galles, il centrocampista ha solamente continuato il. E in mezzo ci si sono messi anche i, che lo avevano visto nel mirino sia di alcune big italiane sia di club europei come il. Anche perché, in quanto, una sua cessione avrebbe comportato unapiena. 'Piso', però,: è romano, romanista e non ha alcuna intenzione di lasciare Roma e la Roma per nessuna ragione. E, fin da subito, anche perché lae le continuenon hanno fatto altro che dargli spazio.

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Tiri e gol nel finale, per Gasp è fondamentale: può giocare dal 1' con l'Inter

Gasperini, infatti,centrocampista, che tra una settimana compirà 22 anni. Già la scorsa stagione il tecnicodel numero 61, 'blindandolo' con un perentorio "resta qui" lo scorso gennaio. Detto, fatto. Perché, fornendo quella spinta e queicome pochi centrocampisti in rosa. Prima di Torino-Roma, poi, Gasp è stato chiaro: "". Anche i numeri danno ragione al classe 2004: sonoin appena 82 presenze (con 5 assist, l'idoloper arrivare a questo numero di gol impiegò 105 gare), gran parte dei quali spezzoni. Ma proprio questa è una delle caratteristiche di Pisilli:e 3 addirittura oltre il 90′. E, ma in una posizione diversa. In mediana, infatti, appare scontato ile con. Per arginare, però, Gasp potrebbe decidere di proporrealle spalle di Dybala e Malen, in modo da inserire un giocatore che possa(rispetto a Soulé o Mora soprattutto) ma che abbia anche laper offendere tra le linee.