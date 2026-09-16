Nervi tesi in Liga tra Mbappe e l'ex Roma Villar. Teatro dello sconto il match di ieri sera tra Elche e Real Madrid, gara terminata 2-3 per i Blancos grazie alla rete nel finale di Espì. L'attaccante francese ha discusso col centrocampista e sono volati insulti, poi nella giornata di oggi il club spagnolo lo ha attaccato sui social: "Fair Play". Mbappe è finito nell'occhio del ciclone per le parole utilizzate: "Figlio di pu***" ha urlato all'ex giallorosso. Tra un mese ci sarà lo scontro tra Roma e Real Madrid allo stadio Olimpico, Mourinho tornerà nella Capitale dopo quasi tre anni dall'esonero.