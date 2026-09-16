La Roma corre. E non vuole fermarsi. Oggi la squadra di Gasperini ha continuato ad allenarsi dopo la vittoria contro il Torino. La battaglia con l’Inter è già all’orizzonte e Gasp non vuole perdere tempo. C’è da dare continuità a un inizio di stagione perfetto. A Trigoria la squadra era al completo. Tutti regolarmente in gruppo, ad eccezione di Hermoso, fermo per una leggera contusione alla caviglia. Nulla di preoccupante: lo spagnolo dovrebbe recuperare senza particolari problemi. Buone notizie anche da Ndicka e Wesley, entrambi tornati ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato la sfida con il Torino. Il difensore era rimasto fuori per un’influenza intestinale, mentre l’esterno aveva accusato una botta nella gara contro l’Atalanta. Gasp ritrova (quasi) tutta la rosa. E adesso può preparare la sfida più attesa senza particolari problemi di formazione. L’obiettivo è uno solo: battere l’Inter.