Verso Empoli-Roma: torna Abraham, out Zalewski. Ci prova Zaniolo e vede il rinnovo

La Romatorna ad allenarsi a Trigoria in vista dell'Empoli. I giallorossi, dopo il giorno di risposo concesso da Mourinho, sono scesi sul campo del Fulvio Bernardini alle 10:30 per prepararsi alla sfida di lunedì alle 20:45 contro i toscani. Il tecnico portoghese dovrà valutare le condizioni di Nicolò Zaniolo, mentre potrà contare su Abraham e Karsdorp, assenti nella trasferta di Europa League in Bulgaria con il Ludogorets. Al Castellani non dovrebbe esserci neanche Zalewski, che ha riportato un affaticamento muscolare all'adduttore. Il classe 2002, quindi, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida europea contro l'Helsinki oppure per il big match di campionato contro l'Atalanta.

In avvicinamento alla gara con i bergamaschi del 18 settembre è previsto un nuovo incontro tra il gm giallorosso Tiago Pinto e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, per parlare del rinnovo di Zaniolo. L’entourage del classe '99 vorrebbe un ingaggio da top player, la Roma parte da una base di 3,5 milioni più bonus a salire, con una scadenza prolungata fino al 2027.

Mercato da scudetto per Capello e Materazzi

Il mercato estivo della squadra giallorossa è stato uno dei migliori nel campionato italiano. La pensa così Marco Materazzi: "Direi che la Roma è la regina del mercato, ma non mi stupisco: è difficile dire no a Mourinho, quando chiede". L'ex difensore dell'Inter promuove anche l'acquisto di Paulo Dybala: "E' il colpo del mercato per valore assoluto e perché la Roma e José per lui possono essere il cockatil decisivo". Anche Fabio Capello elogia le mosse di Tiago Pinto: "Con soli 7-8 milioni di euro ha fatto un mercato da scudetto, appena sotto la Juve. Dybala era ciò che serviva, bravo Mourinho a convincerlo ad accettare".

Manita della Primavera

La Primavera giallorossa batte 5-1 il Napoli e vola a 10 punti in classifica agganciando momentanemente il primo posto. Terza vittoria di fila in trasferta per i ragazzi di Federico Guidi che adesso devono cambiare rotta in casa. Gli azzurri restano fermi al 14esimo posto. La Roma va in gol con Cherubini (2'), Cassano (55') e Satriano (67' 86') più l'autorete di Barba (5').

Buona la prima in casa per la Roma Femminile. Le giallorosse vincono 2-0 contro il Milan nella seconda giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna vanno avanti al 18' con il gol di Minami. In chiusura di primo tempo, al minuto 43, arriva anche il raddoppio firmato da Giacinti.

