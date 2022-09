Materazzi: “La Roma è stata la regina del mercato. Difficile dire no a Mourinho”

Le sue parole: "Con questo mercato hanno anticipato di almeno un anno l’avvicinamento alle zone altissime. E con José non si sa mai"

Marco Materazzi , ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della Roma e del mercato dei giallorossi. Queste le sue parole:

Qual è stata la regina del mercato? "Direi la Roma, ma non mi stupisco: è difficile dire no a Mourinho, quando chiede, ed è stata fantastica la sua gag finale con Tiago Pinto, “fai un altro piccolo sforzo…”. Ne hanno fatti abbastanza: Dybala, Matic, Wijnaldum, Camara e anche Belotti, che avrà il suo peso. Diciamo che con questo mercato hanno anticipato di almeno un anno l’avvicinamento alle zone altissime. E con José non si sa mai…"