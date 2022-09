Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria verso l’Empoli

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria in vista dell'Empoli. I giallorossi, dopo il giorno di risposo concesso da Mourinho, sono scesi sul campo del Fulvio Bernardini alle 10:30 per prepararsi alla sfida di lunedì alle 20:45 contro i toscani. Il tecnico portoghese dovrà valutare le condizioni di Nicolò Zaniolo, mentre potrà contare su Abraham e Karsdorp, assenti nella trasferta di Europa League in Bulgaria con il Ludogorets. Al Castellani non dovrebbe esserci neanche Zalewski, che ha riportato un affaticamento muscolare all'adduttore. Il classe 2002, quindi, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida in Europa League contro l'Helsinki oppure per il big match di campionato contro l'Atalanta.