Femminile, Spugna: “La Roma vuole essere protagonista. Contento per la continuità”

Il tecnico giallorosso: "Le prestazioni da tempo sono molto buone e questo è importante"

L'allenatore della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato a La7 al termine della partita vinta 2-0 contro il Milan. Queste sono le sue dichiarazioni:

SPUGNA A LA7

Sulla prestazione... "Sono molto contento della prestazione, ma sono felice dall'inizio del ritiro. Dove arriveremo non lo so, ma noi vogliamo essere protagonisti. La Roma non aveva mai battuto il Milan in campionato e quindi è una vittoria importante".

Sugli acquisti estivi... "Sono arrivati innesti di grande qualità. Hanno portato anche mentalità, che è migliorata. Se vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa bisogna fare uno step mentale".

Seconda vittoria in due gare di campionato, 4 gol fatti e nessuno subito... "Sono contento per la continuità dei risultati, del gioco e delle prestazioni. Le prestazioni da tempo sono molto buone e questo è importante. I risultati sono figli delle prestazioni, vogliamo continuare così".

Complimenti Mister, state giocando molto bene... "Grazie mille per i complimenti, ora vogliamo continuare a giocare così".

Ti accontenteresti di vincere anche non giocando bene? "No, noi vogliamo sempre dominare la partita. Bisogna sempre provare a giocare bene. Per poterlo fare bisogna avere giocatrici forti e noi le abbiamo, uno staff che lavora tanto e noi lo abbiamo".

SPUGNA IN ZONA MISTA

Giacinti è la grande attaccante che mancava, lei si sta adattando al gioco della Roma... "Noi cercavamo un'attaccante che avesse caratteristiche precise: attacco della profondità, giocare bene la palla e saper giocare da sola o in coppia. Valentina ha tutte queste caratteristiche e sta facendo bene. Lei si sta adattando al nostro gioco e noi a lei e si stanno vedendo i risultati. Sta partecipando tanto alla manovra e sta lavorando molto bene".

Oggi è stata una partita quasi perfetta... "La perfezione non esiste. Abbiamo una squadra forte e abbiamo fatto una campagna acquisti importante. L'obiettivo è alzare l'asticella sempre. Abbiamo interpretato bene la partita oggi, ma possiamo fare ancora meglio".

Qual è stato il momento chiave che ha determinato la vittoria?"Quando abbiamo capito quali spazi occupare e siamo andati ad attaccarli. Le tre centrocampiste sono state molto brave a posizionarsi e a liberarsi. La chiave tattica era dominare la partita con il possesso per trovare gli spazi. Eravamo certi che con il possesso palla avremmo vinto la partita".

Sulle tante scelte in attacco... "Sarebbe più difficile non avere tutte queste giocatrice. Paloma viene da un'operazione e per questo abbiamo scelto di non schierarla. Glionna è partita in panchina, ma ci sono tante altre partite e potremo ruotare. Sono tutte importanti e tutte devono essere pronte. I cambi sono importanti per tenere alto il ritmo della partita. Glionna e Cinotti oggi sono entrate benissimo. Tutte sono entrate bene. Se vuoi giocare in una partita così importante devi entrare bene anche dalla panchina".

Per importanza dell'acquisto è possibile paragonare l'arrivo di Giacinti a quello di Dybala? Linari quando torna?"Dybala è un giocatore importantissimo per il calcio maschile, Giacinti per il femminile. Lei era la nostra prima scelta, la società è stata bravissima a prenderla. Linari sta recuperando, i tempi non li so. Non vogliamo rischiare nulla per una singola partita perché poi rischiamo di perderla a lungo. Chiaramente Linari la vorrei sempre in campo, però bisogna confrontarsi con queste cose".