Zaniolo punta l’Empoli e il rinnovo

Se da una parte Zalewski è a forte rischio a causa di un affaticamento muscolare rimediato nella partita con il Ludogorets (oggi altri esami per capire se c’è lesione), dall’altra Zaniolo sta provando il recupero last minute per Empoli, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Mourinho lo ha ammesso: “Ci manca Nicolò”. La spalla ormai non fa più male e il tutore è sparito da qualche giorno, al contempo il lavoro aerobico non si è mai fermato, per non fargli perdere la brillantezza fisica con la quale si era presentato ai nastri di partenza.