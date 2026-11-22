Partita pazza alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Inter si dividono la posta in palio al termine di una gara spettacolare. L'Inter passa a condurre al 16' con Esposito, che raddoppia al 32'. Tre minuti dopo Elmas accorcia le distanze per i padroni di casa, ma a inizio ripresa ancora Esposito cala il tris personale e ospite. De Ketelaere riapre la sfida al 72', ma quattro minuti dopo Sucic su rigore riporta l'Inter sul doppio vantaggio. Che la Dea, però, riesce a riprendere nel finale: prima ancora De Ketelaere e poi la trasformazione dal dischetto di Kessié al 91' fissano il risultato sul 4-4. La squadra di Sarri sale così a quota 14 punti in classifica, solo tredicesima. La formazione di Chivu, invece, è ora terza con 30 punti, a -1 dalla Roma seconda e a -3 dalla Lazio capolista.