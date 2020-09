Verona, ko in amichevole contro la Cremonese. Ufficiale l’arrivo di Benassi

Come la Roma, anche l’Hellas Verona continua la marcia di avvicinamento al match di sabato 19 settembre alle 20.45 che segnerà l’inizio della loro stagione ufficiale. Se i giallorossi hanno pareggiato in casa del Cagliari, oggi i gialloblù di Juric hanno affrontato la Cremonese, perdendo per 1-0. Gli uomini di Juric cadono contro la squadra di Serie B, trascinata proprio da un ex Roma come Zan Celar, che firma il gol vittoria al 77′. Esordio in maglia Hellas per Tameze, in campo anche Cetin, in prestito dai giallorossi. La giornata del Verona si è conclusa poi con l’annuncio di un altro acquisto: è ufficiale infatti l’arrivo dalla Fiorentina di Marco Benassi, centrocampista che arriva in prestito con diritto di riscatto.