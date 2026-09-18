La Roma vola e fa sognare anche Carlo Verdone. L'attore di fede giallorossa ha parlato della corsa scudetto in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Anno giusto? Beh, potrebbe, sì. Gasperini sta facendo un grosso lavoro, ha tirato fuori dei giocatori veramente incredibili e la squadra sta facendo molto bene. C'è questo Lulli che non sapevamo neanche chi fosse sinceramente e, invece, si è rivelato un ottimo prospetto. Stiamo parlando di un ragazzo che, secondo me, vedremo molto presto in Nazionale. E poi c'è Pisilli, molto bravo. Adesso stiamo scoprendo pure Balerdi, ragazzo appena arrivato. Posso dire? Mi sembra fortissimo". Verdone ha poi detto la sua sul big match contro l'Inter: "Fa molta paura, senza ombra di dubbio. È una squadra che quando attacca diventa una furia, lo abbiamo visto in questo avvio di campionato ma anche la scorsa stagione sotto la guida di un tecnico bravo come Chivu. Ma l’Inter sa anche concedere qualcosa, e la partita con l’Udinese è stato un esempio. La Roma ha la miglior difesa del torneo, ma i nerazzurri spaventano sempre".