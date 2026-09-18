Circa 24 ore al big match tra Roma e Inter. Gasp oggi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione ma potrà contare su tutto il gruppo a disposizione. Rebus sulla posizione di Wesley che potrebbe tornare a destra, mentre Molina a sinistra. Il brasiliano in quel caso avrebbe il compito di contenere Dimarco. Nel pomeriggio la rifinitura poi il ritiro a Trigoria. La squadra dormirà all'interno del centro sportivo, niente ritorno a casa per fare gruppo e rimanere concentrati al 100% per la sfida di domani. Gasp non vuole cali di concentrazione per una sfida che già profuma di scudetto.