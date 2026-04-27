Verdone: “Dispiace per Ranieri ma stimo Gasperini. Speriamo di evitare la Conference”

"Mi è dispiaciuto. Lo conosco, è una persona molto perbene, molto affidabile, seria. Però non so gli elementi che hanno fatto scattare questo incendio", così Carlo Verdone, regista e attore romano (e romanista), intervenuto - come riporta l'AGI - a margine della presentazione al Cinema Barberini della versione restaurata di "Un sacco bello". Nelle ultime settimane a Roma si è parlato quasi esclusivamente dello scontro Gasp-Ranieri, culminato con l'allontanamento dell'ormai ex senior advisor. “Io sono amico di Ranieri, stimo Gasperini, quindi non mi espongo. Poi devo dire la verità, non ho capito cosa è successo tra i due e quali siano veramente gli elementi del dissidio”, ha aggiunto Verdone. “Il finale di stagione? Speriamo bene e di andare in una coppa, soprattutto che non sia la Conference League, per carità di Dio". Poi, chiudendo, sulla nazionale italiana: "Ha perso, basta. Ha perso contro la Bosnia, basta, è finita. La storia si chiude e si riaprirà un altro libro con un altro allenatore e un’altra mentalità”.