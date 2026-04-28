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Ventola difende Gasp e attacca Ranieri: “Non ha agito per il bene della Roma”

Ventola difende Gasp e attacca Ranieri: “Non ha agito per il bene della Roma” - immagine 1
L’ex Inter ha inoltre aggiunto: “Le parole di Claudio sono state frutto anche di gelosia, Gasperini non lo faceva impazzire”
Redazione

Un briciolo di serenità sembra essere tornato a Trigoria. La tensione legata al confronto tra Ranieri e Gasperini è ormai alle spalle, complice anche la vittoria di Bologna che ha contribuito a riportare un clima più disteso nell’ambiente giallorosso. Resta però spazio per opinioni e letture diverse su quanto accaduto nelle scorse settimane. A intervenire, stavolta, è stato Nicola Ventola. L’ex attaccante dell’Inter, ai microfoni di Viva el Futbol, si è schierato apertamente dalla parte di Gasperini, criticando Ranieri: “Il carattere di Gasp lo conosciamo tutti, è sempre stato così. Questa volta ha sbagliato Ranieri. A pelle non lo faceva impazzire. Poi, forse anche per una questione di gelosia e di sfida personale, ha agito in quel modo. Ma sicuramente, per una volta, non lo ha fatto per il bene della Roma. Ha sbagliato”.

 

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