Un po' di paura, ma Antonello Venditti, 77 anni, ora sta bene. Il famoso cantautore di Roma, Roma, Roma (e non solo) è stato ricoverato in un ospedale di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico come riporta il Messaggero. L’operazione è già stata effettuata e Venditti ora sta bene. Al momento, però, non sono stati resi noti né il nome dell’ospedale né la causa precisa del ricovero. È stato inoltre chiarito che l’intervento non è collegato a quello alla retina a cui Venditti si era sottoposto nel 2022. Il ritorno sul parco è in programma l’8 marzo 2027. Il giorno del suo 78 esimo compleanno darà il via dal Palazzo dello Sport di Roma al suo nuovo tour.