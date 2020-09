Van Gaal: “Smalling grande professionista. Giocava sempre, anche da infortunato”

Smalling si avvicina alla Roma. Fonseca lo vuole e lo ha chiesto espressamente alla società che sta cercando di accontentarlo. Il tecnico portoghese, infatti, è letteralmente innamorato del centrale inglese che gode di tanti estimatori in Europa. Uno di questi è un suo ex tecnico ai tempi dello United. Stiamo parlando di Louis van Gaal che ha parlato di Chris al Premio Menarini. Queste le sue parole: “Ho lavorato con lui, posso giudicarlo. Grande uomo, grande professionista. Quando non era infortunato giocava sempre”.