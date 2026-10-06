Virgil van Dijk è entrato ufficialmente nella leggenda. Il difensore del Liverpool, titolare e capitano domenica sera in Olanda-Serbia, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della sua Nazionale. E sui social anche Marten de Roon ha deciso di festeggiare questo traguardo. "Leggenda! Congratulazioni capitano" ha scritto il centrocampista della Roma condividendo le foto di van Dijk con un 'premio' speciale per l'occasione sulle sue Instagram Stories.