Traguardo importantissimo quello raggiunto dal difensore del Liverpool, con il centrocampista della Roma che lo ha celebrato così sui suoi profili social
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
Virgil van Dijk è entrato ufficialmente nella leggenda. Il difensore del Liverpool, titolare e capitano domenica sera in Olanda-Serbia, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della sua Nazionale. E sui social anche Marten de Roon ha deciso di festeggiare questo traguardo. "Leggenda! Congratulazioni capitano" ha scritto il centrocampista della Roma condividendo le foto di van Dijk con un 'premio' speciale per l'occasione sulle sue Instagram Stories.
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