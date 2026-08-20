Roma d'estate sarà anche vittima di un caldo asfissiante, ma i turisti nella Città Eterna non mancano mai. E tra i tanti visitatori che affollano le strade della Capitale, in questi giorni, c'è anche Ismaily con la sua famiglia. Il 36enne difensore brasiliano, ex Shakhtar Donetsk e Lille ma attualmente svincolato, ha fatto tappa a Roma per godersi qualche ora di relax. Tra i tanti scatti pubblicati sul suo profilo Instagram non passano inosservate le foto con i figli davanti ai monumenti più belli di Roma. E una cosa salta immediatamente all'occhio: la maglia che indossano i due bambini. Si tratta, infatti, della prima e della seconda maglia della Roma per la stagione ormai alle porte. Insomma, una grande dose di 'giallorosso' per queste vacanze romane.

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