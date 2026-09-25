Primo impegno con la nazionale per Rodrigo Mora che parte dal primo minuto nella sfida tra il Portogallo Under 21 e la Bulgaria. Match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di categoria. I lusitani sono al comando del Gruppo B con 19 punti conquistati, cinque in più della Repubblica Ceca seconda e otto rispetto a Scozia e Bulgaria. Il trequartista della Roma ha l'occasione di mettersi in mostra dopo il buon inizio nella Capitale. Per lui anche la maglia numero 10 della nazionale. Che non gli ha portato bene. Perché, nonostante l'ottima prestazione condita con un'assist, il suo Portogallo è uscito sconfitto: brutto ko in Bulgaria per 2-1, dopo il vantaggio iniziale siglato da Varela del Monza.