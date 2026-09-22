Un pezzo di Roma che vola via. Nella giornata di oggi è scomparso Sergio Carpanesi, storico centrocampista giallorosso, all'età di 90 anni. Carpanesi è stato protagonista dal 1961 al 1967, collezionando 193 presenze e 4 gol con la maglia della Roma. Ha anche conquistato due trofei: la Coppa delle Fiere nel 1961 e la Coppa Italia nel 1964. Non poteva mancare il messaggio del club, che si è stretto al dolore della famiglia: "L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Carpanesi. Centrocampista giallorosso dal 1961 al 1967, ha vinto una Coppa Italia e una Coppa delle Fiere, collezionando 193 presenze e 4 gol. L'AS Roma si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".