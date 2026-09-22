La Roma non molla nulla, neanche durante questa lunga pausa per le Nazionali. Il ritorno in campo è previsto per l'11 ottobre contro il Como, ma anche oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria per non perdere il ritmo acquisito in questo avvio di campionato. Nella Capitale sono rimasti diversi big come Dybala e Svilar ma anche alcuni giocatori chiamati a sfruttare la sosta per ritrovare la migliore condizione. Su tutti Nahuel Molina, Marten De Roon e Lorenzo Pellegrini, aggregati al gruppo squadra negli ultimi giorni di mercato. L’argentino ha pagato le fatiche del lungo Mondiale e nelle ultime uscite ha ritrovato una condizione sufficiente, ma Gasperini vuole sfruttare queste settimane per averlo al meglio in vista del tour de force di ottobre. Discorso simile per De Roon, arrivato a campionato già iniziato dopo essere stato messo ai margini del progetto di Sarri all’Atalanta. Poi c’è il capitolo Pellegrini, che contro il Torino ha strappato la prima convocazione stagionale. Anche il numero 7 dovrà approfittare di questo periodo senza partite per completare la riatletizzazione e svolgere una sorta di mini preparazione atletica, dopo aver saltato quella estiva insieme al resto dei compagni. In campo anche Gollini, Rensch, Vasquez e De Marzi, tutti sotto lo sguardo attento di Gasperini. Assenti invece Cristante per la lombalgia, Malen per un fastidio al ginocchio e Wesley a causa di un risentimento muscolare.