Il tecnico piemontese non ci rinuncia mai. E questa particolare classifica racconta il perché

Redazione
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Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"

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Gasp ne schiera 11. E' obbligato. Nel calcio si gioca così. Ma il tecnico sa benissimo come sfruttare ogni risorsa a sua disposizione. Come con Pisilli, l'uomo in più di questa Roma. Niccolò non è un titolare: lo diventerà col tempo. Al momento, parte indietro nelle gerarchie. Ma Gasp non ci rinuncia mai. Entra sempre e quando le necessità lo richiedono, gioca anche titolare. Come contro il Torino: Pisilli è stato in campo tutti e 90 minuti e ha suggellato la sua ottima prestazione con il gol nel finale. E in quel match, si è tolto lo sfizio anche di balzare davanti a tutti in una particolare classifica: come riportano i dati Sofascore, infatti, il centrocampista ha percorso ben 12.53 km, più di tutti gli altri giocatori della Serie A. Un piccolo primato tutto da conservare. E che fa aprire gli occhi sull'unità di intenti di questa Roma: tutti corrono per un unico obiettivo. Anche chi parte dietro nelle gerarchie.

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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