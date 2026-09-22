Mourinho perde i pezzi. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Valverde: l'uruguagio si è infortunato nel derby di Madrid contro l'Atletico, dopo un brutto intervento - non sanzionato - di Lee Kang-In ai suoi danni. Oggi c'è stato il responso medico: il centrocampista ha una distorsione di terzo grado alla caviglia. Non ci sono certezze sulla data del suo rientro. Quello che è plausibile è che Valverde salti la Roma. Il match dell'Olimpico tra Real e Roma ci sarà il 14 ottobre, un periodo troppo breve per permettere un completo recupero del giocatore. Mourinho - al netto di miracoli - dovrà fare a meno di Valverde. Una buona notizia per Gasp. Che comunque dovrà fare i conti con gli altri 'alieni' che Mou farà scendere in campo.