Ultras Lazio contro Damiano dei Maneskin: “Tifi Roma in perizoma e tacco alto”

“Tifo Roma e me ne vanto perizoma e tacco alto. Damiano vaff…”. È questo il testo dello striscione firmato Ultras Lazio apparso questa sera davanti allo stadio Olimpico. La foto pubblicata su alcuni account Instagram biancocelesti ha fatto in pochi minuti il giro del web. La protesta dei tifosi è nata dopo un tweet del cantante romano e di fede romanista a seguito di una rissa scoppiata durante un suo concerto. Nel video si intravede una partecipante con la maglia della Lazio su cui Damiano ha ironizzato su twitter: “È peggio lei". Non si è fatta attendere la risposta del club biancoceleste: “Sai com’è… Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Cit”. Migliaia le reazione sotto i post che hanno coinvolto i fan del gruppo di tutto il mondo. Questa sera l’ultima puntata del botta e risposta.