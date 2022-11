Maneskin, rissa tra i fan. Damiano: “Peggio la ragazza con la maglia della Lazio”

Il frontman è un grande tifoso della Roma e non smette mai di ricordare sui social la sua fede calcistica

Prosegue il tour Mondiale dei Maneskin, ieri la band romana ha fatto tappa a Philadelphia. Durante il concerto c'è stata una rissa tra gli spettatori e il video è stato pubblicato su tutti i social. Damiano ha reagito con estrema calma all'accaduto e su Twitter ha scherzato così: "La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio". Infatti nel fimato si vede una fan presente al live con la divisa del club biancoceleste. Il frontman è un grande tifoso della Roma e non smette mai di ricordare sui social la sua fede calcistica. Qualche mese fa è stato in Curva Sud per la sfida tra i giallorossi e il Napoli.