Sabato alla Dacia Arena la sfida tra l'Udinese e la Roma
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Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, ha parlato ieri ai microfoni di Dazn dopo il pari contro il Parma. L'estremo difensore ha lanciato al sfida ai giallorossi: "Vogliamo sempre vincere e abbiamo bisogno di punti. A Parma ne abbiamo preso uno e va bene, ora subito testa alla prossima". Poi ha parlato dell'importanza di Zaniolo: "In queste partite siamo stati sfortunati, poi ci sono mancati giocatori come Zaniolo, di cui oggi abbiamo visto l’importanza". Sabato alla Dacia Arena la sfida tra l'Udinese e la Roma. Calcio d'inizio alle ore 18.
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