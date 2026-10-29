L'Inter ieri sera ha superato il Venezia, ma la vittoria dei nerazzurri ha scatenato diverse polemiche. Infatti, i lagunari si sono lamentati per un calcio di rigore non concesso sullo 0-0. Queste le parole dell'ex arbitro Graziano Cesari a 'Pressing': "L'immagine da fondo di campo fa vedere che ci sono due tocchi di Bisseck su Lauberbahc. Due interventi fallosi. Era rigore e Orsato non sarà felice della decisione di Pairetto. Il Var poteva intervenire". Poi anche Riccardo Trevisani dice la sua: "Il problema non è la linea Orsato ma gli arbitri. Parliamo sempre degli stessi nomi: Pairetto, Fabbri...". Dubbi anche sull'azione che porta alla prima rete dell'Inter. Poco prima c'è un intervento al limite di Carlos Augusto non sanzionato dal direttore di gara.