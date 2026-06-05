Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di fcinter1908.it durante il Festival dello Sport in corso a Parma. Il ds ha parlato del futuro di Zaniolo facendo anche un riferimento alla Roma, queste le sue parole:

Perché un giocatore vorrebbe rimanere all'Udinese? "Perché un giocatore come Zaniolo dice che sta benissimo all'Udinese ed è contento della scelta. Udine è un'isola felice, una città che si dedica al calcio. La famiglia Pozzo, faccio gli scongiuri, è 30 anni che è in Serie A e non è un club che ha budget di Inter, Milan, Juve, Fiorentina, Roma e Lazio ecc ecc. È una città impegnata a fare calcio in una certa maniera. Sono contento di chi vuole restare e di chi sceglie questa squadra, è un motivo di orgoglio".