Niccolò Pisilli ha parlato all'anti vigilia del match tra la Nazionale e la Grecia. Queste le parole del centrocampista della Roma su Gasperini e sul futuro:

È cresciuto molto in questa stagione. "A inizio anno ho fatto fatica a trovare spazio, ma ho sempre cercato di allenarmi al meglio, di dare il massimo e capire cosa volesse Gasperini. A dicembre ho avuto qualche possibilità in più, poi la stagione sia personalmente che per la squadra è finita nel migliore dei modi".

Ci sono similitudini tra Baldini e Gasperini? "Ogni allenatore ha le sue idee, ma sono due mister che oensano molto ad andare avanti e aggredire l'avversario. Poi ognuno ha la sua idea di calcio, ma sul pressing, sull'andare ad accorciare l'uomo, hanno delle similitudini".

Qual è il prossimo step? Si vede ancora alla Roma? "Il prossimo step è la Grecia, al resto non penso. Poi farò riposo e sarò concentrato al 100% per ripartire la prossima stagione. Come tutti sanno ho un legame speciale con la Roma, con la squadra e con i tifosi, tutti lo sanno. Non capisco perché dovrei lasciare la Roma".

Percepisce grande aspettativa per l’anno del centenario? "Non è neanche iniziato il ritiro quindi è abbastanza una follia parlare di obiettivi ora. Ogni squadra inizia puntando al massimo poi si vede durante la stagione quali sono gli obiettivi. Parlare ora è approssimativo".