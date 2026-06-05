Lina Souloukou ha scelto, in accordo con la società, di lasciare il Nottingham Forest. L'ex dirigente giallorossa ha comunicato le sue dimissioni dopo aver parlato con i vertici del club inglese che ora dovrà trovare un nuovo CEO. L'ennesima separazione da Evangelos Marinakis - presidente di Olympiakos e Nottingham - e l'ennesimo flop nella gestione della società dopo il disastro De Rossi a Trigoria. Il club inglese, sotto la gestione Souloukou, ha cambiato ben 4 allenatori in questa stagione e ha chiuso al 15esimo posto in Premier League evitando la retrocessione nelle ultime giornate insieme al Tottenham. In Europa League, invece, dopo una grande stagione disputata lo scorso anno, la squadra di Vitor Pereira si è fermata in semifinale contro l'Aston Villa.

Questo il comunicato ufficiale del Nottingham Forest: "Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, a seguito di discussioni con il Club, Lina Souloukou ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di Amministratore Delegato alla fine della stagione. Lina è entrata a far parte del Club all'inizio del 2025 e ha svolto un ruolo importante durante un periodo di successo significativo, sia in campo che fuori dal campo. Lina ha dichiarato: “È stato un onore servire come amministratore delegato di Nottingham Forest. Mi è piaciuto molto il mio tempo qui e sento che abbiamo fatto incredibili progressi sotto la proprietà di Evangelos Marinakis.” Tutti a Nottingham Forest ringraziano Lina per il suo contributo e le augurano il meglio bene per il futuro".