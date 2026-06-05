Slitta ancora l'annuncio di Tony D'Amico, neanche oggi è arrivata la fumata bianca per il comunicato ufficiale. Il ds è ancora a Bergamo e sta risolvendo gli ultimi dettagli con l'Atalanta. Il club giallorosso non dovrà pagare nessuna clausola per liberare il dirigente e filtra ottimismo. La Roma dopo il comunicato ufficiale chiederà la deroga per poter far lavorare fin da subito D'Amico anche perché le cose da fare non mancano. Il primo obiettivo sono i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. Poi le cessioni entro il 30 giugno. Può salutare Ziolkowski mentre non ci sono trattative tra Inter e Roma per Mancini. Gianluca vuole rimanere ed è a un passo dalla firma per il prolungamento fino al 2029.