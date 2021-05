Ubaldo Righetti colpito da infarto: è ricoverato, ma non è in pericolo di vita

L'ex giocatore della Roma colto da malore mentre giocava a padel, ma le sue condizioni non sono gravi

Paura per Ubaldo Righetti. L'ex calciatore della Roma e attualmente opinionista per la tv ufficiale del club giallorosso (ieri ha commentato il match con la Samp), è stato colto da un malore, probabilmente un infarto. L'episodio, riporta 'gazzetta.it', si è verificato mentre Righetti, 58 anni, stava giocando a padel. Poi il ricovero all'ospedale Sant'Andrea, dove le sue condizioni sono monitorate costantemente, anche se fortunatamente non sembra in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi. Campione d'Italia con i giallorossi nel 1983, nei giorni scorsi Righetti è stato a pranzo con Massimiliano Allegri nella capitale e la foto dei due è diventata virale sui social tra i tifosi romanisti.